Stambruges: de faux radars conçus par les riverains (+vidéo)

Ces habitants ont décidé de créer toutes sortes de panneaux plutôt humoristiques à l’intention des automobilistes et même d’imaginer de faux radars au design plutôt bluffant. Objectif : encourager les conducteurs à lever le pied… Il est vrai qu’il suffit de se placer quelques minutes sur cet axe plutôt fréquenté de l’entité de Belœil pour mesurer le problème : non seulement les véhicules sont très nombreux, mais en plus ils passent à toute vitesse. « C’est vraiment dangereux pour nous, pour les enfants surtout », témoigne une riveraine.

Et plutôt que d’invectiver les chauffeurs, les habitants de la rue ont opté pour une opération pleine d’humour : des panneaux qui mettent en garde contre les « prunes » et incitent à lever le pied du « champignon » avec dessins à l’appui. Un autre message met en garde les automobilistes contre les « enfants gaulois » plutôt menaçants qui peuplent la rue. Des chicanes existent bien au milieu de la rue, mais une fois franchies, elles n’empêchent pas les voitures de reprendre de la vitesse... Cette opération plutôt originale et sympa espère y parvenir...