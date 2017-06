La Fête du Foot a bien porté son nom

Rédaction en ligne

La Fête du Foot, huitième du nom, a connu une belle réussite ce samedi sur les terrains du Pays Vert. Après une véritable leçon de foot signée par les entraîneurs et la victoire de la P3A lors du tournoi triangulaire qui l’opposait aux séries B et C, le clou du spectacle a été signé par les sélections de P2A et de P2B. Dans celles-ci, respectivement, on retrouvait Jérôme Altruy et Greg Marra, tous deux sacrés lauréats de la Fête du Foot 2017.