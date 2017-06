Warneton (France): un mort et un blessé dans une violente collision

Ce sera à l’enquête de déterminer les circonstances exactes de l’accident. Tout ce que l’on sait, c’est que la voiture de la victime, une Peugeot 306, quittait la ferme pour s’engager sur la route lorsque la collision, violente, a eu lieu avec une Audi. La Peugeot a été emboutie et projetée sur le bas-côté. Les secours sont intervenus rapidement pour porter secours à un homme coincé dans l’habitable. Un infirmier, sur place, avait déjà tenté de lui prodiguer les premiers secours. En vain. Le conducteur de 81 ans était en arrêt respiratoire et son décès a été constaté par les pompiers. Le conducteur de l’Audi, choqué et légèrement blessé, a été pris en charge par les pompiers.

C’était la stupeur hier sur cette route tranquille de rase campagne. Le maire de Warneton, Yvon Pétronin, qui s’est rendu sur place, raconte qu’ils avaient passé la journée tous ensemble et qu’ils s’étaient quittés depuis peu de temps. « C’était la sortie des aînés, on avait passé une journée formidable, on était une quarantaine dans les marais de l’Audomarois. Il était venu porter un avis de décès à une personne qui habite ici et il rentrait chez lui, là-bas, un peu plus loin, dans le hameau. »

Les pompiers de Bousbecque et Armentières sont intervenus, ainsi que le Samu et la gendarmerie. La circulation a été coupée dans les deux sens, le temps de l’intervention des secours ;