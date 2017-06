Les écoliers de Péruwelz évaluent leurs toilettes (+vidéo)

Évaluer l’état des toilettes des établissements scolaires de l’entité, voilà le projet pour le moins original (et audacieux) mené par le conseil communal des enfants de Péruwelz. Ceux-ci ont choisi ce thème « parce qu’il fait partie de leur quotidien », rapporte l’animateur qui les encadre, Arnaud Demasy, du service Jeunesse de la Ville.

Et parce qu’ils avaient de nombreux griefs à formuler à ce sujet, si l’on en croit les résultats de l’enquête menée par leurs soins. Ils ont, effectivement, envoyé des questionnaires à tous ceux qui, adultes ou enfants, fréquentent un établissement scolaire de l’entité. Ils ont récolté 800 réponses. Parmi celles-ci, on note que seuls 6 % des enfants interrogés s’estiment vraiment satisfaits de l’état de leurs toilettes. Par contre, pour les 94 % qui restent, il y a des choses à changer et pour 35 % d’entre eux, il faudrait même tout révolutionner.

La propreté est évidemment considérée comme l’un des principaux problèmes : un enfant sur deux voudrait qu’on agisse à ce niveau-là. Il s’agit non seulement du lieu en général, mais aussi, en particulier, des cuvettes et du sol souillés.

Besoin de plus d’intimité

Pour 60 % des écoliers interrogés, il existe un réel manque de respect du règlement général dans les toilettes. Ils sollicitent davantage de surveillance pour y remédier.

Le manque d’intimité dans les WC fait également partie de leurs principaux griefs : parce que les portes ne descendent pas jusqu’en bas, parce que les toilettes des filles et des garçons ne sont pas suffisamment séparées et, enfin, parce que certains verrous sont absents et qu’il est dès lors impossible de fermer correctement la porte. Pour 50 % des écoliers, c’est un réel problème.

Enfin, 52 % des élèves épinglent l’absence de savon, ou d’essuie-mains, ou de poubelles, ou même carrément de lunettes dans les toilettes. Ils évoquent encore des WC trop souvent bouchés et des problèmes d’éclairage.

Pour sensibiliser les établissements scolaires à toutes ces problématiques, le conseil communal des enfants a tourné une petite vidéo amusante à l’intention des directions des écoles, mais aussi des élèves… car les usagers sont tout autant responsables de l’entretien et du respect des locaux.

Ils ont aussi élaboré un petit cahier de revendications ou de pistes d’amélioration possible. L’envie des 20 petits conseillers : « rendre les toilettes plus chouettes », selon le slogan qu’ils ont lancé et le logo qui l’accompagne.