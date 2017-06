Les trottoirs de Belœil envahis d'herbes folles

C’est le conseiller de l’opposition, Michel Destrebecq (MR) qui jette ce pavé dans la mare : « Dispose-t-on toujours du matériel de désherbage thermique ? », interroge-t-il. « Parce qu’en divers endroits de l’entité, la végétation a envahi de nombreux trottoirs ». Son colisiter, Bastien Marlot, épingle notamment la rue du Château, au centre de Belœil « pourtant cœur touristique de notre ville et voirie sur le territoire communal », note-t-il.

Le désherbage thermique, c’est l’une des solutions alternatives envisagées par les communes depuis l’interdiction d’utiliser des produits chimiques dans les lieux publics. Il fonctionne en donnant un « coup de chaud » à la plante et présente l’avantage d’être écologique. Mais ce dispositif présente de nombreux inconvénients, selon l’échevin des Travaux, Marcel André (PS) : « On a désherbé à l’entrée de l’administration communale, mais pour être efficace, il faut recommencer tous les quinze jours… or c’est techniquement impossible avec l’effectif dont nous disposons ».

251 kilomètres de voirie

L’échevin se lance effectivement dans une explication arithmétique pour exposer les réalités de terrain : « Il faut une équipe de trois ou quatre personnes pour utiliser ces désherbeurs thermiques et deux véhicules (la remorque n’est pas facile à déplacer) pour assurer le transport… avec nos 251 kilomètres de voiries, sans compter les places publiques, c’est tout simplement impossible ».

Pour le conseiller communal MR, le désherbage manuel reste la meilleure solution et la plus efficace, « même si cela a un coût parce qu’il faut alors mettre du personnel ouvrier en suffisance sur le terrain », poursuit Michel Destrebecq.

Et l’argent… voilà bien le nerf de cette guerre-là aussi selon le bourgmestre Luc Vansaingèle (PS) : « Il n’existe aucune solution idéale », argumente-t-il, « parce que les pesticides sont interdits et ont un coût pour l’environnement. Le problème d’une alternative efficace va revenir régulièrement sur le tapis : avec le désherbeur thermique, cela repousse vite et avec le désherbage manuel, il faut davantage d’hommes. Dans tous les cas, cela représente un coût important et supplémentaire ». Il faut sans doute, selon lui, changer les mentalités : « On vient de redécouvrir que la végétation pousse, oui », note-t-il dans un sourire. Toujours est-il que quelques riverains se plaignent : « Cela ne fait vraiment pas propre… on est obligé d’entretenir nos trottoirs nous-mêmes », clame l’un d’eux.