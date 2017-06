Péruwelz: risque d'explosion dans une droguerie

Ce lundi matin, les services de secours de Péruwelz, sont intervenus dans une droguerie pour un risque d’explosion. Les pompiers de Péruwelz ont été alertés lundi, vers 9h30, et se sont rendus dans une habitation implantée au nº 30 de la rue Albert 1 er . Il s’agit en fait d’une droguerie située dans le centre-ville, dans laquelle une matière dangereuse a été repérée. Une bouteille contenant de l’acide picrique, présente dans une vielle remise depuis 63 ans. Soit 20 grammes au total, contenus dans une petite bouteille. Aux ordres du lieutenant Louis-Philippe Bourdon, plusieurs véhicules d’intervention ont été envoyés sur les lieux. Les pompiers de Basècles et de Péruwelz sont intervenus sur place, mais se sont déplacés inutilement. « Il s’agit juste d’un flacon de 20 gr d’acide picrique découvert dans une réserve depuis 60 ans. On ignorait sa présence, il y avait été placé là par les anciens propriétaires. Mais avec 20 gr, franchement, pas de quoi faire exploser le bâtiment... », a déclaré Madame De Weireld, la droguiste. Les secours ont tout de même recommandé aux propriétaires de la droguerie de contacter une société spécialisée afin qu’elle vienne récupérer le flacon au contenu potentiellement explosif.