Incroyable danger pour les voitures et les motards: à cause de la chaleur, cette route s'est soulevée! (vidéo)

Les photos sont simplement incroyables… et se passent de tout commentaire. À Frasnes-les-Anvaing, la route s’est littéralement soulevée à cause de la chaleur. Un danger total pour les automobilistes et autres motards !

Cela arrive de temps en temps en cas de forte chaleur, mais le cas de figure de Moustier, dans l’entité de Frasnes-les-Anvaing, est assez impressionnant. Ce lundi après-midi, la rue des Blancs Arbres s’est soulevée jusqu’à se casser en deux. Prudence donc si vous circulez, en voiture ou à moto, de ce côté de la commune de Frasnes.

Une conséquence des mesures d’économie antérieures ?