Le MR de Bernissart à l'assaut de 103 ans de socialisme

Rien à voir avec le contexte wallon et bruxellois, assure le MR de Bernissart, actuellement dans l’opposition, mais le parallèle est tentant : il est question d’éjecter du pouvoir un PS hégémonique, depuis 103 ans en l’occurrence. Et le chef de file des réformateurs Didier Delpomdor n’hésite pas à avancer des arguments qui ne sont pas sans rappeler les reproches formulés au PS wallon et bruxellois : « On veut régler les soucis d’éthique et de manque de transparence. » Il évoque également« des conflits d’intérêt » dans le chef de la famille Wattiez qui a « les clefs des finances de la commune » avec un père, Luc, échevin des finances et un fils, Mathieu, directeur financier. L’accusation n’est pas neuve. Didier Delpomdor avait en son temps déposé plainte devant la tutelle régionale, laquelle a fini par accepter la désignation du fils après que celui-ci a satisfait aux examens adéquats.

