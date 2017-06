Rédaction en ligne

Avec l’actualité récente, on se dit que Marc (61 ans) l’a échappé belle. Pour le même prix, il se prenait une balle et il était bon pour le cimetière. Le 3 septembre 2016, il était en état de dépression et d’ivresse. Il est sorti de chez lui, un pistolet en main et il criait Allah Akbar devant les policiers qui étaient venus pour le calmer.