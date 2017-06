Grippe aviaire: deux nouvelles contaminations de volailles à Courcelles et Tournai

Des zones tampons temporaires d’un rayon de 3 km ont été délimitées autour des deux nouveaux cas à Tournai et Courcelles. Les déplacements de volailles, autres oiseaux captifs et œufs à couver y sont interdits et ces animaux doivent être nourris et abreuvés à l’intérieur. Quant à leurs détenteurs, ils doivent envoyer à leur bourgmestre, endéans les 48 heures, un inventaire qui reprend, par espèce, le nombre d’animaux présents. Ces zones seront maintenues au moins trois semaines.

«La situation est toujours préoccupante et la biosécurité reste primordiale afin d’éviter d’impacter les éleveurs professionnels», précise le ministre de l’Agriculture Willy Borsus (MR), qui rappelle qu’il est «impératif» de faire appel à un vétérinaire si des volailles sont malades ou meurent subitement.

Une mortalité anormale chez les oiseaux sauvages peut toujours être notifiée via le numéro d’appel gratuit 0800/99.777.

Enfin, l’Afsca tient à rassurer le consommateur: la viande et les œufs de volailles sont tout à fait sains et peuvent être consommés en toute sécurité.