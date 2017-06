Un cas de grippe aviaire à Tournai

Le virus hautement pathogène H5N8 de la grippe aviaire a à nouveau été constaté dans deux élevages particuliers à Tournai et également Courcelles. Depuis le 1 er juin, le virus a été mis en évidence à 11 endroits en Belgique. L’AFSCA demande encore une fois à toute personne qui a récemment acheté des volailles sur un marché d’être vigilante.La zone tampon temporaire de Wellin qui avait été mise en place il y a 3 semaines suite à la découverte du virus H5N8, est aujourd’hui levée. Les mesures spécifiques liées à cette zone n’y sont donc plus d’application.

Le Ministre de l’Agriculture Willy Borsus précise : « La situation est toujours préoccupante et la biosécurité reste primordiale afin d’éviter d’impacter les éleveurs professionnels. Je rappelle qu’il est, dans le contexte sanitaire actuel, IMPERATIF de faire appel à un vétérinaire si des volailles sont malades ou meurent subitement. »

Des zones tampons temporaires d’un rayon de 3 km ont été délimitées autour de ces deux nouveaux cas à Hertain et Courcelles. Dans ces zones, les déplacements de volailles, autres oiseaux captifs et œufs à couver sont interdits. Tous les oiseaux captifs et les volailles doivent être nourris et abreuvés à l’intérieur. Les détenteurs d’oiseaux et de volailles de ces zones doivent envoyer à leur bourgmestre, endéans les 48 heures, un inventaire qui reprend, par espèce, le nombre d’animaux présents. Ces zones seront maintenues au moins trois semaines.

L’AFSCA rappelle également à chaque détenteur d’être vigilant et de faire immédiatement appel à un vétérinaire si ses oiseaux montrent des symptômes de maladie.

Une mortalité anormale chez les oiseaux sauvages peut toujours être notifiée via le numéro d’appel gratuit 0800/99777.

L’AFSCA rassure le consommateur : la viande et les œufs de volailles sont tout à fait sains et peuvent être consommés en toute sécurité.