J-P Rivière réélu bâtonnier à Tournai

Les avocats du barreau de Tournai devaient élire leur bâtonnier et les conseillers de l’ordre ce vendredi. Sans réelle surprise, c’est le bâtonnier sortant Jean-Philippe Rivière qui a été réélu à une très large majorité. Me Arnaud Beuscart, annoncé comme son probable successeur, reste vice-bâtonnier.

Les avocats devaient aussi élire les membres du conseil de l’ordre des avocats. Vendredi matin, Me Jean-Louis Deghoÿ tentait de convaincre les derniers indécis. L’avocat voulait être élu afin de pouvoir se battre pour la survie des lieux de justice tournaisiens. Il est élu et figure même dans le top 5 pour une première.

Ainsi, on nous confirme l’information dévoilée la semaine dernière dans nos colonnes, il n’y aura plus de juge d’instruction à Tournai dès le 30 juin. Du coup, il n’y aura plus de chambre du conseil non plus. Tout se jouera à Mons. Les avocats craignent qu’il s’agisse là du début d’un déménagement définitif du pénal à Mons.

L’an dernier, le bâtonnier fraîchement élu avait annoncé qu’il se battrait pour la survie de Tournai sur l’échiquier judiciaire. Les avocats comptaient beaucoup sur la présence de l’une de leur consoeur au sein du gouvernement fédéral mais celle-ci ne semble pas faire le poids face à la NVA et au CD&V.