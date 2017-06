Via Hainaut Sports, les enfants apprivoisent leur bécane (vidéo)

Le rendez-vous est donné dans la petite école communale de Brugelette. Les animateurs de Hainaut Sports, Thierry Marichal et Michel Delhaye sont en train d’installer le parcours qui va permettre aux enfants de troisième maternelle d’apprendre les gestes de base quand on débute à vélo. Le premier jour, c’est sur une draisienne que les enfants pratiquent. Pour trouver la stabilité rien de mieux. Cette activité, l’antenne Hainaut Sports de Tournai l’a mise en place dès le début de l’année scolaire après une phase test, l’année dernière, au sein de l’école Notre-Dame Auxiliatrice. « Tout est parti d’un constat », commente Thierry Marichal de Hainaut Sports, « lors des stages organisés en été, on s’est aperçu que des enfants de 10-12 ans ne maîtrisaient pas leur vélo ».

A Hainaut Sports, on s’est dit qu’il y avait un projet à faire pour améliorer ce triste constat. « Nous avons décidé d’initier les enfants à la pratique du vélo dès leur plus jeune âge. Nous avons ainsi acheté tout le matériel nécessaire », précise Jean-Yves Coens, directeur de l’implantation tournaisienne. Avec les vélos et les draisiennes, Hainaut Sports se déplace pendant une semaine dans une école afin d’initier les gamins à la pratique du vélo. « En une semaine, c’est fou de voir la progression des enfants », note Thierry Marichal. « Au début, certains ne savent même pas diriger la draisienne et à la fin, ils sont très à l’aise avec un vélo à deux roues ». Cette année, Hainaut Sports s’est déplacé dans quatre établissements. « On ne peut pas faire ça toute l’année. Septembre et octobre, puis mai-juin, c’est très bien », poursuit Jean-Yves Coens. Pour l’instant, cette initiation est propre à l’implantation tournaisienne mais le directeur sait que cette activité va se développer dans les autres sites. « Il y a évidemment de la demande de la part des écoles », confirme le directeur.