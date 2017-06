Tournai: une caténaire arrachée perturbe le trafic ferroviaire

Ce lundi en milieu d’après-midi, une caténaire a été arrachée par un train et bloqué la circulation des trains entre Leuze et Tournai. À l’heure d’écrire ces lignes, les techniciens d’Infrabel, gestionnaire de réseau ferroviaire belge, étaient toujours sur place en fin de journée.

Il était aux alentours de 15h15 lorsqu’une caténaire a été arrachée en gare de Tournai. « Un train manœuvrait à vide en sortie de gare lorsque le train a arraché le câble. Cet incident cause de gros embarras de circulation puisque cela bloque les voies qui donnent accès à a ligne 94 reliant Tournai à Bruxelles. Le trafic est totalement interrompu entre Tournai et Leuze », explique Frédéric Sacré, porte-parole d’Infrabel. Les voies 3, 4 et 5 sont en effet bloquées.

Des lignes de bus ont été mises en place entre les gares de Tournai et Leuze, mais également entre Tournai et Mouscron « mais il est difficile d’avoir un service convenable dans ces conditions et à l’heure de pointe », continue Frédéric Sacré. Sur le coup de 18 heures, la situation n’était pas encore rétablie. « Le train qui a arraché la caténaire est immobilisé sur place. Un train de réparation est garé juste à côté de celui-ci. Nous ne pouvons pas encore dire à quelle heure le trafic sera rétabli. Nos techniciens sont arrivés sur place vers 16h/16h30 et leur intervention va au moins durer trois heures . Je peux néanmoins vous dire avec certitude que tout sera rétabli demain », conclut Frédéric Sacré.