Tournai: L'intercommunale IDETA annonce des perspectives favorables pour 2017

Lors de cette assemblée, le président du CA, Pierre Wacquier, a présenté aux 25 communes associées le rapport de gestion et les résultats 2016. Si l’intercommunale continue à poursuivre son rôle d’interface entre les communes, les entreprises et les autres opérateurs économiques de la Région, en menant des actions au service du développement et de l’attractivité de la Wallonie picarde, le contexte économique est resté difficile en 2016.

Les résultats du secteur opérationnel (services aux entreprises et aux communes) ont été impactés par la diminution des marges des ventes de terrains industriels, par l’augmentation du coût des projets liée aux contraintes administratives, légales ou procédurales et par la diminution des subsides. Par contre, les résultats du secteur des participations et de la production d’énergie renouvelable restent positifs. «Les projets de production d’énergie tourneront à plein régime après 2020, le temps à leur mise en œuvre. C’est notamment le cas du parc éolien de Tournai Ouest», a précisé le président.

Par conséquent, en 2016, IDETA a enregistré un déficit consolidé de 350.000€ mais a pu verser, grâce à ses réserves, un dividende global de 5,9 millions d’euros aux communes associées. Dans le but de renouer avec l’équilibre, tout en continuant à rémunérer les communes associées, IDETA a élaboré un plan stratégique 2017-2019. L’objectif principal de ce plan est de renouer avec l’équilibre en 2019 et de générer des fonds propres à partir de 2020. Pierre Wacquier estime que ces résultats sont conformes aux prévisions et s’inscrivent dans la perspective du plan stratégique. «Les premiers mois de 2017 font apparaître une embellie qui donne à IDETA des perspectives encourageantes pour les années à venir. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif. Elles commencent à porter leurs fruits. Fin de ce mois, nous déjà dépassé nos prévisions 2017 en termes de projections de ventes de terrains. Le parc immobilier locatif affiche une progression de son taux d’occupation qui oscille entre 80 et 100%», précise-t-il. Pierre Vandewattyne, directeur général, indique qu’"un effort important a été consacré à l’équipement des futurs parcs d’activités économiques en Wapi».

Enfin, IDETA rappelle les mesures qui ont été prises en matière de transparence, notamment vis-à-vis des communes associées avec la mise en place de réunions d’information pour l’ensemble des mandataires communaux et, en amont, avec les bourgmestres concernés. L’intercommunale équipe près de 800 ha de parcs d’activités économiques (600 entreprises) tout en soutenant la création ou la consolidation de plus de 12.000 emplois. Cela représente quelques 4,6 millions d’euros de fiscalité communale directe.