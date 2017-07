Hellebecq: l'autoroute A8 rouverte

L’autoroute avait été fermée, en début d’après-midi, dans les deux sens, après la découverte d’un colis suspect dans une station-service qui longe l’autoroute.

La police fédérale et la police locale avaient, dans la foulée, fait évacuer la station et fermé la voie rapide. Des déviations avaient été mises en place à Marcq et Lessines. Le service de déminage de l’armée a été dépêché sur place.

Depuis l’étranger, le bourgmestre de Silly a été mis au courant de la situation. « Un colis suspect a été découvert dans la station-essence et la police a fait évacuer les lieux », a précisé Christian Leclercq.