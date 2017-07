Le Padel a trouvé son public et ses adeptes

Le premier tournoi officiel de padel d’Ath a eu lieu ce week-end à la Casa des Géants. Le club se réjouit du succès de l’événement. Pourtant, la météo n’a pas toujours été de la partie. « Nous pouvons être assez contents de cette première édition », dit Arnaud Ghyselings, l’un des responsables. « Nous avons été obligés de faire quelques pauses à cause des gouttes mais cela aurait pu s’avérer bien pire. Les joueurs ont émis des commentaires positifs et en redemandent. » Le tournoi de la Casa des Géants devait être le seul tournoi de l’été dans la région athoise mais ce ne sera peut-être pas le cas. Les responsables du club envisagent de remettre le couvert. « L’idée serait de planifier une compétition sur toute une semaine. Nous allons tenter de fixer cela à la fin des vacances scolaires. Il faut annoncer un ou deux mois à l’avance à la fédération la tenue d’un tournoi. » Au total, 50 joueurs de padel ont défilé durant le week-end. Ils étaient répartis en trois catégories : Messieurs A, Messieurs B et Mixte C. « Nous avons reçu la visite d’un groupe de Chimay et il y avait plusieurs affiliés du club de Péruwelz. » Des membres de la Casa des Géants étaient également de la partie. Les visités s’en sont plutôt bien sortis. Ils ont remporté la victoire dans deux catégories. « Fabrice Vreux et Anne Trauwaert, son épouse, ont gagné le tournoi mixte. En Messieurs B, ce sont Frédéric Hennebicq et David Vanreichel qui ont émergé. Leur victoire n’est pas une surprise car ils possèdent un bon niveau. Ils jouent chez nous depuis l’ouverture de l’établissement mais ils avaient déjà découvert le padel avant cela. » Le tableau des Messieurs A a par contre échappé aux Athois. François-Xavier Coninck, le gérant du club de Péruwelz et Laurent Gilbart ont brigué la première place.

Grégory Lefrancq