Ath: Séverine De Weireld et José Pettiaux ne briguent pas un nouveau mandat

Christophe Degand est actuellement chef de file communal et membre du Collège communal en tant que président de cpas en charge des finances communales. Nathalie Laurent est conseillère communale. Serge Dumont est chef de groupe au conseil communal.

« Comme en 2006 et 2012, nous maintenons la formule du trio car cela stimule l’esprit d’équipe et garantit un débat démocratique et constructif », dit le MR.

Comme déjà en 2006 et 2012, le MR alternera hommes et femmes en appliquant «la tirette», attentif à l’égalité des genres et au besoin de faire évoluer les mentalités tout en favorisant l’engagement citoyen. « Notre démarche et le sens de notre action, c’est d’œuvrer chaque jour à un «vivre ensemble» basé sur un socle de valeurs partagées par des citoyennes et des citoyens respectueux de l’intérêt général ».

Soulignons que Séverine De Weireld et José Pettiaux ont fait part de leur intention de ne plus briguer un nouveau mandat.