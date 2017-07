Opération «zéro déchet»: une grande enquête auprès des Frasnois

Ainsi, si la quantité d’ordures ménagères brutes collectée via le sac-poubelle classique diminue globalement en Wallonie picarde à 175 kilos par an et par habitant, elle est évidemment différente d’une commune à l’autre. Si la commune dont les citoyens déposent le moins de déchets ménagers résiduels pour la collecte en porte-à-porte est Mont-de-l’Enclus (134 kg/hab/an), celle où les habitants déposent le plus est Mouscron (218 kg/hab/an). Et Frasnes dans tout ça ? Avec 158 kilos par an et par habitant, la commune est dans la moyenne inférieure...

