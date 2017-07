Tournai : des commerçants de Comines stockaient de la drogue et arrosaient un policier

Belga

Des peines de huit ans de prison ont été requises mercredi par le ministère public devant le tribunal correctionnel de Tournai contre un commerçant du Bizet (Comines-Warneton) et son ex-belle-mère qui sont poursuivis dans le cadre d’un vaste trafic de drogues et pour la corruption d’un policier. Ce dernier, inculpé de participation au trafic, de corruption et de divulgation du secret professionnel, encourt une peine de six ans de prison. Jugement le 12 juillet.