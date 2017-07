Rongy: 10.000 festivaliers ont envahi la plainedu So W'Happy

Grandiose ! Cette cinquième édition du So W’Happy Festival a répondu à toutes les attentes. Avec des sets d’exception et un public au top, les organisateurs avaient de quoi avoir le sourire ce samedi après-midi. La fête a duré jusqu’à 4h du matin dans le petit village de Rongy où on en redemande.

Les artistes internationaux présents ce samedi au So W’Happy Festival étaient attendus. Et on peut dire qu’ils ont reçu un accueil à la hauteur de leur talent. Les organisateurs espéraient 8.000 participants et ils étaient 10.000. Un record, le double de l’année dernière.

