Incendie accidentel à Lessines-Expo

Les services de secours de Lessines ont été alertés dimanche, vers 6h45 du matin, qu’un incendie s’était déclaré dans les bâtiments de Lessines-Expo. Implantés au Grand marais, ces deux hangars ont une superficie au sol de 10.000m². Une autopompe, un camion-échelle et un camion citerne ont été dépêchés sur les lieux.

«A notre arrivée, les hangars étaient entièrement enfumés. Nous avons rapidement trouvé le foyer qui se situait dans un stand de brocante. Visiblement, le foyer avait couvé toute la nuit. L’incendie a rapidement été maîtrisé et les dégâts dus au feu sont limités au stand qui a été détruit. Le feu a cependant dégagé beaucoup de suie et de fumée. On procède actuellement à la ventilation des locaux», indiquait peu avant 10h le lieutenant Bougard.

Selon l’officier, l’incendie est accidentel. On ne déplore aucun blessé.