Un motard grièvement blessé à Tourcoing lundi soir: il est toujours entre la vie et la mort

Robert Lefebvre (VDN)

Un motard de 22 ans était encore à l’heure d’écrire ces lignes entre la vie et la mort au CHR de Lille. Lundi soir, il a violemment percuté une voiture à l’angle de l’avenue Gustave-Dron et de la rue Louis-Leloir à Tourcoing. Un franchissement de feu rouge et une vitesse excessive seraient à l’origine de l’accident.