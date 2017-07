Mouscron: de grosses transformations au Tennis Union Mouscron

Pour envisager un avenir encore plus radieux pour leur club de tennis, Dominique Seynhaeve, son épouse Corinne et leur fils François, ont décidé de faire quelques transformations et non des moindres au niveau des infrastructures. Une cure de jouvence qui était nécessaire selon les gérants.

Alors que la saison de tennis bat son plein, ça s’active également en coulisses du côté du Tennis Union Mouscron. Les gérants du club ont décidé de démarrer une grosse phase de travaux au niveau des bâtiments qui commençaient à prendre de l’âge. « On est parti pour 8 à 10 mois de travaux mais on fait en sorte que cela n’impacte pas les activités du club », souligne Dominique Seynhaeve, le maître des lieux. « Ce sont des travaux qui sont plus que nécessaires pour que le club puisse continuer à vivre. Quand j’ai repris le club il y a 18 ans, il était en déclin. Depuis, on a bien remonté la pente, mais il ne faut pas se reposer sur ses acquis, il faut avancer et c’est ce qu’on va faire. »

