En fin de contrat à Eupen, Raoul Kenne est mis à l'essai à Mouscron

Raoul Kenne a fait partie de la première génération de joueurs africains amenés par Aspire au Kehrweg durant l’été 2012. Ce joueur recense 129 rencontres avec les Pandas. Mais le défenseur a été écarté des terrains depuis l’été dernier à cause de plusieurs arythmies cardiaques. Il a même été contraint de passer sur le billard.

Depuis lors, le joueur se sent nettement mieux et se dit prêt à poursuivre sa carrière au plus haut niveau. Il se trouve donc actuellement à l’essai avec l’Excel Mouscron. Depuis le départ de Mickaël Tirpan pour Eupen, Mircea Rednic est à la recherche d’une nouvelle solution au poste de back droit.