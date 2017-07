Promenade de Flandre à Roncq : de grandes enseignes attendues

Isabelle Dupont (VDN)

Ça y est ! On connaît désormais les noms de toutes les enseignes qui composeront la Promenade de Flandre. Et l’on compte, parmi elles, quelques-unes des plus vastes superficies de la métropole (But, Zodio, Cultura, Intersports…). De quoi réjouir les consommateurs de la région qui attendent l’ouverture de cet espace commercial avec impatience.