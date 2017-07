Le sens unique en application le 15 août sur la grand-place de Tournai

À la police, on retrouve des traces de ce dossier en 2004. Treize ans plus tard, Armand Boite, échevin de la Mobilité et des Travaux, va le concrétiser. Dès le 7 août, une bande de bus sera matérialisée depuis la Halle aux Draps vers le Beffroi. Elle se trouvera du côté droit de la route en partant de la Halle aux Draps. « À la base, il y avait une volonté de mettre des damiers comme on peut en retrouver à l’avenue des Etats-Unis, mais ce seront des pointillés », a expliqué l’échevin. Ce marquage et la signalisation qui en découle se feront dès le 7 août. Quant au sens unique, dès le 15 août donc, il ne permettra plus de circuler en véhicule à moteur, sauf les bus, depuis la Halle-aux-draps vers le Beffroi. « Seuls les bus pourront continuer à circuler dans les deux sens ». Pour ce faire, il sera nécessaire de supprimer les poteaux en face de la pharmacie Henneghien.

Pour les véhicules circulant dans le sens Beffroi-Halle-aux-Draps, rien ne change, sauf la bande de stationnement qui devient une zone de livraison.