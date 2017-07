Amical: le Standard s'impose 1-0 face à Mouscron à Namur

Le but décisif a été inscrit par Renaud Emond à la 33e minute. L’Excel a bien failli égaliser en deuxième période mais la frappe de Bolingi a été repoussée par la barre transversale.

A l’occasion de cette rencontre amicale, Ricardo Sa Pinto a décidé de donner du temps de jeu à un maximum de joueurs en réalisant neuf changements à la mi-temps. Présenté officiellement ce vendredi, le gardien mexicain Guillermo Ochoa n’était pas repris. Jean-François Gillet et Arnaud Bodart se sont alternés dans les buts liégeois.

Cette victoire est la quatrième du Standard sur six matches amicaux disputés depuis la reprise. Les Rouches s’étaient précédemment imposés contre Aywaille, le FC Wiltz et Walhain avant de partager 2-2 contre Dudelange et de s’incliner 4-2 face à Hoffenheim.

Mouscron enregistre quant à lui sa première défaite après son partage 1-1 contre Auxerre et ses victoires face à Dottignies et Verviers.

Les compositions :

Standard 1ère mi-temps : Gillet, Fiore, Kosanovic, Luyindama, Fai, Deom, Ndongala, Legear, Luchkevych (Raman, 24e), Mmaee et Emond

Standard 2eme mi-temps : Gillet (Bodart, 70e), Scholz, Laifis, Goreux, Bokadi, Marin, Raman, Edmilson, Dossevi, Belfodil et Sa

Mouscron : Butez, Olinga (Mbombo, 46e), Mohamed (Debaiseux, 70e), Govea (Kenne, 55e), Amallah (Nzeza, 83e), Bolingi, Vojvoda (Dione, 79e), Huyghebaert, Godeau, Arslanagic et Aidara (Boya, 55e)