Incendie dans une ferme du Tournaisis

Les services de secours de Tournai ont été alertés vers 6h30 qu’un incendie s’était déclaré dans une exploitation agricole implantée à la rue des Chênes à Molembaix, dans l’entité de Celles. Les pompiers de Tournai ont dépêché sur place trois véhicules d’intervention tandis que leurs collègues d’Avelgem ont envoyé trois autres véhicules.

C’est en fait un stock de vieux pneus qui a pris feu et qui dégage une importante colonne de fumée visible à plusieurs kilomètres. Vu cet important dégagement de fumée, les services de secours ont demandé que la population reste chez elle et que les portes et fenêtres soient fermées et éventuellement calfeutrées.