Foot (D3 am.) - Carl Deviaene nommé entraîneur du RFC Tournai

C’était dans l’air depuis quelques jours et c’est officiel depuis ce mecredi matin. Carl Deviaene sera l’entaîneur du RFC Tournai la saison prochaine.

Le nouveau coach tournaisien a rencontré sa direction ce mercredi sur le coup de 10 heures et une demi-heure plus tard, tout était réglé. Le RFC Tournai, qui reprend les entraînements ce samedi, va enfin pouvoir définir les lignes directrices de sa saison. Actif à Renaix la saison dernière, Carl Deviaene avait réussi à faire monter le SK en D2 amateurs au terme du tour final. Plus d’infos très prochainement.