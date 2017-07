Mouscron: Ayrton Desimpelaere, 27 ans, la «formule 1» de la baguette

Le Mouscronnois Ayrton Desimpelaere, 27 ans, fait partie des chefs d’orchestre les plus talentueux du Royaume. Après avoir sacrifié son enfance pour sa passion, il en vit désormais. De Mouscron où il fera ses armes chez Colette Lanssens, à Paris où il va prendre son envol, retour sur une vie qui semblait réglée comme du papier à musique pour celui qui est considéré comme un OVNI.

Ayrton Desimpelaere vit désormais de sa passion entre Paris, Bruxelles et Liège.

Dès ses premiers pas dans le bar bruxellois où il nous a donné rendez-vous, sa présence est remarquée. Ayrton Desimpelaere, 27 ans, semble faire partie d’un autre monde, son monde, celui de la musique dans laquelle il se réfugie le plus clair de son temps. Et pourtant, ce n’est pas vers la musique que sa maman va le diriger lorsqu’elle a décidé qu’il devait occuper son temps libre. « J’étais un petit gars tout maigrelet, je ne mangeais pas grand-chose. J’étais toutefois assez souple et je voulais m’inscrire à la danse. »

Une prof de l’académie va le dissuader de se lancer dans cette aventure où il ne serait entouré que de filles. « Ça ne m’aurait pas déplu, mais bon… On s’est donc dirigé vers le violon, mais il n’y avait plus de place. Pareil pour le piano. »

Ayrton va donc se retrouver en éveil musical pour se faire la main et surtout attendre qu’une place se libère dans la classe de piano qu’il convoite tant. Pas le temps d’attendre et c’est avec Colette Lanssens, professeure de musique qui a enseigné au Conservatoire National de Paris, qu’il va vraiment prendre son envol.

