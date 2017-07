Branle-bas de combat contre le frelon asiatique, les apiculteurs de Wapi sont inquiets

Jeudi soir, une réunion d’information sur le frelon asiatique s’est tenue à l’hôtel de ville de Tournai. Cette espèce invasive s’attaque aux abeilles et décime des ruches entières. De nombreux apiculteurs inquiets avaient fait le déplacement face à ce redoutable prédateur.

Le ministre wallon de l’environnement, Carlo Di Antonio (cDH), a confié à la CRA-W la tâche d’enrayer l’invasion. Néanmoins, Michel De Proft reste réaliste : « On ne pourra jamais vraiment l’exterminer, le frelon asiatique va probablement s’installer en Belgique. Mais on peut gagner du temps, et c’est pour cela que nous sommes ici. »

Plus d’infos sur votre édition digitale de Nord Eclair