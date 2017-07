«Ils ont retourné toute la maison»

Isabelle ne dort plus depuis plusieurs jours. Partie en vacances avec sa famille le 15 juillet, elle a été cambriolée deux jours plus tard. «Personne ne savait que nous partions. La voiture était garée devant la maison et une voisine venait ouvrir les volets tous les jours.» Pourtant, dans la nuit du 16 au 17 juillet, un ou plusieurs cambrioleurs se sont introduits dans la maison. «Ils ont pris l’ordinateur, la télévision, la voiture et tout un tas de choses. La maison a été entièrement retournée.» La Twingo de la famille a, depuis, été retrouvée incendiée près du cimetière d’Halluin...

