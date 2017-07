Pénurie de dentistes dans notre région

Sans être alarmants, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Sur l’ensemble de la Wallonie Picarde, on compte un dentiste pour 2632 habitants, c’est plus que deux fois moins qu’en Brabant-Wallon (1 dentiste pour 1000 habitants). Une situation problématique pour la région. Prendre rendez-vous chez le dentiste peut parfois s’apparenter à un parcours du combattant. Mieux vaut s’y prendre à l’avance tant certains cabinets peuvent vous faire attendre plusieurs semaines, voir plusieurs mois. En 2016, la Wallonie Picarde compte 119 praticiens pour un peu plus de 309.000 habitants. Un chiffre plutôt faible par rapport à d’autres régions.

« À l’échelle wallonne, les problèmes de pénurie ont tendance à se renforcer ces dernières années », résume Michel Dernies, chargé des questions professionnelles au sein de l’association dentaire belge francophone « Certains arrondissements, comme celui de Mouscron, sont dans des situations inconfortables. »

En 2014, on parlait de 2.489 habitants par dentiste contre 1.120 à Nivelles par exemple. La situation est désormais d’un dentiste pour 2751 habitant en 2017. Pire, les campagnes semblent durement toucher par ce phénomène de pénurie. L’arrondissement de Beloeil compte 1 dentiste pour 14.024 habitants, celui de Frasnes 1 pour 11.752. Du côté de Chièvres, il n’y en a aucun.

Plus de dentistes en ville

Les grandes villes redressent un peu la barre de cette dangereuse moyenne. Quatre communes accueillent dans leurs murs plus de dix dentistes : Tournai, Mouscron, Leuze et Ath.

Parmi elles, c’est Leuze qui en compte le plus par nombre d’habitants (1 pour 1255 Leuzois). Suivent Ath (1 pour 1530 Athois et enfin loin derrière Tournai et Mouscron. Dans la cité des cinq clochers, la moyenne est d’un dentiste pour 2.000 tournaisiens.

En plus d’une répartition inégale entre les régions, le nombre de dentistes est bien différent entre la ville et la campagne. L’explication de cette répartition problématique réside en partie dans l’organisation des cabinets. « Les dentistes, contrairement aux médecins généralistes, ont tendance à se regrouper au sein d’un même cabinet. En travaillant à plusieurs, cela permet de diminuer les frais liés à l’achat d’un matériel coûteux.

Et la féminisation de la profession a renforcé elle aussi cette tendance avec notamment des praticiens qui n’exercent plus à plein-temps », explique Michel Devriese. Ces cabinets de groupe, au moment de s’installer, privilégieront les villes aux villages, qui drainent davantage de monde.

Peu de stages en campagne

Les cabinets de groupe ne sont pas la seule explication. La présence de cabinets de stage influence également l’installation future d’un dentiste. « Pour accueillir des stagiaires, il faut plusieurs fauteuils et des dentistes expérimentés. Après leur stage, il arrive bien souvent que les étudiants restent car ils ont trouvé le cabinet qui leur convient. »

Là encore il n’y a pas de mystère, c’est dans les grandes villes que le plus de stages sont attribués aux apprentis dentistes. « À moins que l’étudiant ait une forte attache avec son village d’origine, il aura plutôt tendance à devenir un citadin. D’ailleurs, il l’aura été pendant toutes ses études, que ce soit à l’UCL, à l’ULB en région bruxelloise ou bien à Liège (Ulg). »

Dans notre région, les grandes villes regroupent le plus de cabinets dentaires : 33 à Tournai, 21 à Mouscron et 19 à Ath. En revanche, parmi les vingt communes qui composent la Wallonie Picarde, neuf d’entre elles n’accueillent qu’un ou deux dentistes, exception faite de Chièvres qui n’en compte aucun.

La distance, pas un frein

Mais les Belges ne portent pas forcément leur choix sur un dentiste de leurs communes. Certains se basent sur le bouche-à-oreille et n’hésitent pas à parcourir quelques kilomètres de plus pour se faire soigner par le dentiste qu’on leur a conseillé.

« Hormis les personnes âgées pour qui se déplacer pose plus problème, les distances restent relativement courtes. Lors d’un passage au Canada, j’ai appris que certains patients parcouraient 70 kilomètres pour aller voir leur dentiste ! » admet Michel Devriese. En Wallonie Picarde, s’il faut parfois attendre plusieurs semaines avant d’obtenir un rendez-vous, les distances ne sont pas très grandes. Enfin un point positif à se mettre sous la dent.