Une dame de 48 ans, originaire de Laakdal, en province d’Anvers, est entre la vie et la mort après avoir été percutée par une conductrice ivre. La victime était en train d’aider sa fille, dont le véhicule venait d’être percuté… par cette même conductrice.

Cet accident s’est déroulé dans la nuit de vendredi à samedi, à Geel, peu avant minuit. Alors qu’il roulait sur une nationale, le véhicule d’un couple a soudain été percuté par l’arrière par une conductrice qui a pris la fuite. Les deux occupants sont heureusement sortis indemnes physiquement de cet accident. Mais la jeune automobiliste qui était au volant a immédiatement appelé sa mère et son beau-père pour qu’ils leur viennent en aide : « Elle était en panique », a raconté le beau-père à nos confrères du Laatste Nieuws. « Elle n’a pas son permis depuis très longtemps et ne savait pas quoi faire. Elle était sous le choc ».

L’homme et sa compagne sont donc montés dans leur véhicule pour venir au secours de leur fille et de son petit ami. Une fois sur place, ils ont constaté que la voiture était, certes, accidentée mais pouvait encore rouler. Il fallait toutefois attendre la police. Quand soudain… « J’étais en train de garer notre voiture sur le côté, et ma femme était en train de sortir le triangle du coffre de la voiture de sa fille quand elle a été percutée ».

En effet, l’inconcevable s’est produit à ce moment-là, explique le Nieuwsblad. Une demi-heure après avoir provoqué un premier accident, la conductrice, sous l’emprise de l’alcool, est revenue sur place et a foncé une nouvelle fois sur le véhicule accidenté. « Elle ne pouvait pas ne pas nous avoir vus », explique le beau-père. « De nombreuses voitures étaient passées doucement à côté de nous, mais ça, ça ressemblait à un attentat. J’ai cru que j’avais perdu ma femme ». Car celle-ci a en effet été violemment fauchée. Elle a finalement été hospitalisée d’urgence. Elle a dû être amputée des deux jambes et a un bras cassé. Elle est toujours dans un coma artificiel : « Mais elle devrait survivre, c’est le plus important ».

La conductrice folle, a elle été arrêtée. Les policiers ont constaté qu’elle avait un taux d’alcoolémie très élevé.