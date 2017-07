Après un début d’été « caniculaire », la météo a repris une teinte bien belge ces derniers jours. Vent, pluies et orages seront ainsi au menu jusqu’à vendredi. Heureusement, après...

Mauvais réveil pour la Belgique ce lundi matin : températures autour des 15 degrés, pluie tenace et, surtout, l’annonce par l’IRM que le pire arrive dans les prochaines heures via un double-avertissement «pluies et orages».

Tout le monde se pose d’ores et déjà la question : jusque quand cela va-t-il durer.

Selon l’Institut Royal Météorologique Belge, la vraie amélioration pourrait tomber dès ce week-end. L’institut annonce en effet des températures maximum se rapprochant des 30 degrés dès samedi, puis les dépassant dès le lendemain.

En attendant, il faudra s’accrocher aux parapluies, donc...