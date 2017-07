Leers-Nord: les subsides pour la crèche sont conservés

Le dossier n’est pas neuf ! En mai 2015, déjà, le Collège communal avait attribué le marché à un architecte. Seulement voilà, tout ne s’est pas vraiment déroulé comme prévu. « Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l’architecte désigné n’avait pas été à la hauteur, réalisant plusieurs erreurs et ne respectant pas certaines clauses au niveau de la législation. Bref, le pouvoir de tutelle n’avait pas validé le cahier des charges des travaux », a confié le bourgmestre Daniel Senesael.

Le soir du conseil, les conseillers ont donc été amenés à voter la résiliation du marché de travaux, la commune devant verser une indemnité de dédit de fin de marché d’un montant de 6.412,56 euros à l’entreprise concernée, à charge pour elle de verser le montant dû à chacune des entreprises étant déjà intervenues sur le chantier.

En d’autres termes, on efface tout et on reprend le tout à zéro.

