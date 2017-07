Comines: Radio Libellule s'envole vers d'autres cieux

C. P.

Cet été, depuis la fin du mois de juin, les studios de Radio Libellule déménagent à Comines. C’est dans la rue de la Procession que les chroniqueurs et animateurs élisent domicile pour continuer à distiller des informations et de la musique sur la radio locale à un plus grand monde. Si c’est une page qui se tourne pour Radio Libellule, une nouvelle encore plus belle s’ouvre.