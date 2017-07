Mouscron a officialisé les arrivées de Sébastien Locigno et d'Artur Jorge

Mircea Rednic compte deux défenseurs de plus au sein de son arrière-garde, en attendant la signature de Mohamed Aidara, un médian défensif.

Actif chez les Go Ahead Eagles la saison dernière, Sébastien Locigno a paraphé un contrat portant sur deux saisons, avec une année en option. Formé à Anderlecht et au Standard, ce back droit a également transité par La Gantoise et Ostende.

Artur Jorge est quant à lui prêté par Braga, Mouscron possède une option d’achat. Ce défenseur central âgé de 22 ans était également courtisé par Lens et Bordeaux.

Un troisième transfert sera bientôt officialisé à l’Excel. Il s’agit de celui de Mohamed Aidara. Le club et le joueur ont trouvé un accord. Celui qui a évolué au Werder Brême doit encore passer ses derniers examens médicaux.

En partance pour l’Antwerp, Dino Arslanagic s’est entraîné avec le groupe hurlu ce lundi matin. La direction mouscronnoise espère toujours pouvoir conserver le défenseur. Paul Allaerts va tenter de le convaincre de rester au Canonnier.