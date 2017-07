Nouveau rebondissement dans l’affaire Gregory. Le journal Libération a pu découvrir les p.-v. d’audition des époux Jacob après leur arrestation. Et on y découvre l’existence d’une très mystérieuse lettre !

Selon Libération, les enquêteurs ont trouvé cette lettre dans le garage des époux Jacob. Un courrier plutôt interpellant, daté du 14 décembre 2009 et destiné à la sœur de Marcel (Monique) et à son mari Albert. Son contenu ? « 16/10/84, dans l’affaire Grégory Villemin, je suis innocent à 100%, je le jure sur la tête de maman et ma fille ma blondinette mes petits enfants Régine grec et toute ma famille. Signé Marcel. »

Et cette lettre intrigue pour une simple et bonne raison : elle a été rédigée à un moment où Marcel Jacob n'avais jamais été inquiété par la justice, ni même soupçonné ! Lors de l'audition, il explique avoir écrit cette lettre « parce que j’étais embêté par les gendarmes et que s’il m’arrivait quelque chose, que ma famille et mes proches apprennent que je n’ai rien à voir dans cette affaire » Mieux : Marcel Jacob avait également conservé le procès-verbal d'une réunion syndicale du 16 octobre 1984, jour du crime... Un alibi gardé « en me disant que si on m'interrogeait, ça pourrait servir. »

Pour rappel, si les deux septuagénaires ont été arrêtés, c’est que la justice pense avoir identifié en eux les fameux corbeaux et estime qu’il y aurait un lien entre les lettres, les appels téléphoniques, l’enlèvement et la mort de l’enfant. Les deux suspects, en liberté, restent cependant sous contrôle judiciaire.