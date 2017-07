Les Red Flames battues par les Pays-Bas (1-2) et éliminées de l'Euro de foot féminin

Voilà, c’est fini : la Belgique n’a pas réalisé un second exploit de rang dans l’Euro féminin de football. Face aux Pays-Bas, les Red Flames se sont réveillées un peu trop tard. Impossible d’envisager une qualification pour les quarts de finale de ce tournoi dans ces conditions.

Ives Serneels avait pourtant choisi d’aligner le même onze de départ que face à la Norvège pour son 3e match du groupe A à l’Euro de football féminin lundi à Tilburg, face aux Pays-Bas. Justien Odeurs, dans les buts, avait devant elle Laura Deloose, Heleen Jaques, Aline Zeler, la capitaine et Maud Coutereels. Dans l’entre-jeu, les Red Flames comptaient sur Lenie Onzia et Tine De Caigny, avec sur les flancs Davina Philtjens et Elke Van Gorp. Devant, Tessa Wullaert et Janice Cayman composaient la ligne d’attaque.

Une victoire était nécessaire aux Red Flames pour poursuivre leur parcours (à moins d’un exploit de la Norvège face au Danemark) et rejoindre les quarts de finale pour leur première participation à la phase finale d’un Euro. Malheureusement, Sherida Spitse ouvrait la marque juste avant la demi-heure de jeu. C’est sur un penalty, logiquement sifflé, que la joueuse batave ouvrait la marque en faveur de ses couleurs. Les Belges tentaient de réagir avant la pause, en vain. Dans le même temps, le Danemark menait 0-1 face à la Norvège suite à la réalisation rapide (5e minute de jeu) de Katrine Veje. À la pause, la Belgique était donc éliminée du tournoi.

Les Red Flames tentaient de revenir au score après la pause. Sur sa première véritable occasion, Janice Cayman voyait sa tentative passer d’un rien au-dessus de la barre transversale. On disputait alors la 56e minute de jeu. Râlant ! C’était toutefois le moment choisi par Tessa Wullaert pour se mettre en évidence de la plus belle des manières. Elle décochait un envoi étonnant qui terminait sa course dans le but adverse. 1-1 à la 59e, le suspense était de retour dans cette joute.

À un quart d’heure du coup de sifflet final, Lieke Martens annihilait tout suspense. Sa frappe déviée terminait sa course dans les filets belges. 2-1, tel était le score final de cette rencontre. Dans l’autre partie, le score n’avait pas bougé : la Norvège s’était inclinée face au Danemark sur le plus petit écart possible. Voilà donc Aline Zeler et compagnie éliminées de l’Euro de foot féminin, une compétition qu’elles quittent toutefois la tête haute.