Un homme a franchi mardi matin la frontière de l’enclave espagnole au Maroc de Melilla en courant et en criant Allah Akbar et a légèrement blessé un policier avec un couteau, a-t-on appris auprès d’un porte-parole de la police.

«La police a arrêté un homme qui a attaqué avec un couteau les agents du passage frontalier de Beni Enzar», a pour sa part déclaré le ministre de l’Intérieur Juan Ignacio Zoido. «L’homme est entré en courant et en criant Allak Akbar», a déclaré le porte-parole de la police.

D’après le quotidien El Pais, l’homme a été maîtrisé par des policiers anti-émeutes et c’est en se débattant qu’il a blessé un des agents. Selon une porte-parole de la préfecture de Melilla l’agresseur était muni d’un couteau de «grande dimension» et pourrait être de nationalité marocaine.

Pays épargné

Depuis 2015, l’Espagne est placée au niveau 4 sur cinq d’alerte anti-terroriste, ce qui signifie que la probabilité d’attentat est élevée. Depuis 2016, l’Espagne semblait être davantage dans la ligne de mire des jihadistes, du moins sur certains sites internet qui évoquaient son passé de terre d’Islam et le rêve de reconquête.

De manière générale, les autorités en Espagne, troisième destination préférée des touristes au niveau mondial, préfèrent rester discrètes sur la menace terroriste. Le pays reste épargné par les attaques d’envergure de nature islamiste depuis 2004.

L’Espagne avait alors été visée par les attentats les plus meurtriers commis sur le sol européen: une dizaine de bombes avaient explosé dans des trains de banlieue à Madrid, faisant 191 morts. L’attentat avait été revendiqué au nom d’Al-Qaïda par une cellule islamiste.

Pression migratoire

L’Espagne exerce sa souveraineté sur les enclaves de Ceuta et Melilla au Maroc respectivement depuis 1580 et 1496. De très nombreux Marocains y vivent ou s’y rendent quotidiennement pour faire leurs achats de produits détaxés. Les deux villes, où la pauvreté et le chômage sont élevés, jouissent d’un statut de «port franc» qui contribue à leur développement économique, et alimente une contrebande -largement tolérée- dans le nord du Maroc.

Depuis 2005, Ceuta et Melilla font face à une très forte pression migratoire. Des milliers de clandestins sub-sahariens tentent de pénétrer chaque année dans ces antichambres de l’Eldorado européen.