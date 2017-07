Certaines régions ont été copieusement arrosées ce mardi matin. Et cela pourrait continuer encore quelques heures avec, par endroits, la possibilité d’un coup de tonnerre. Demain, amélioration... temporaire, selon l’IRM.

Le ciel sera partagé entre éclaircies et développements nuageux mardi après-midi. Des averses venant des Pays-Bas toucheront également le centre et l’est du pays, avec un coup de tonnerre possible sur le relief, selon les prévisions de l’IRM.

Les régions du littoral et l’extrême ouest du territoire bénéficieront par contre d’un temps plus sec accompagné de périodes ensoleillées. Les maxima seront compris entre 15 et 21 degrés, sous un vent de secteur nord-ouest modéré à assez fort à la Côte.

L’Ardenne et la Campine seront encore touchées par quelques averses en soirée, avant le retour d’un temps plus sec sur tout le pays. Les minima oscilleront entre 11 et 15 degrés.

La journée de mercredi débutera sous les nuages à l’est, où persistera un faible risque d’averse. Les autres régions profiteront d’éclaircies. Le mercure atteindra 19 degrés en Ardenne, localement 25 degrés en Campine, autour de 22 degrés à la mer et 24 degrés dans le centre.

Une faible zone de pluie traversera ensuite la Belgique d’ouest en est dans la nuit de mercredi à jeudi.

De faibles pluies resteront possibles jeudi matin mais le ciel se dégagera dans l’après-midi. Les températures ne dépasseront pas 16 à 18 degrés en Ardenne et 19 à 22 degrés en plaine.

La nébulosité sera encore abondante vendredi et une zone de pluie affectera la partie nord du pays samedi.