Foot: l'Union de Tournai prépare un plan B à Vaulx

On ne sait plus sur quel pied danser dans le dossier concernant la cohabitation entre l’Union et le RFC Tournai au stade Luc Varenne. Bruno Van Boucq, le président des « Rouges et Verts » sent le vent tourner. « Lors du dernier rendez-vous, le club était représenté par notre vice-président. À notre grande surprise, le calendrier du RFCT en championnat avait changé. À première vue, quatre de nos rencontres, seulement, ne se dérouleraient pas le même week-end que les matches à la maison du RFCT A », détaille Bruno Van Boucq. « On a donc proposé à notre vice-président de nous faire jouer quatre rencontres au stade Varenne la saison prochaine pour une location de 650 euros par événement. De surcroît, voilà que la régie et le RFCT nous sortent un nouvel argument qui nous empêcherait de jouer toute la saison dans ces installations. Selon nos interlocuteurs, il faudrait maintenant laisser respirer le terrain 1 et il serait donc impossible de faire disputer deux rencontres sur cette surface le même week-end. »

L’Union ne compte pas se laisser faire. « Nous remercions la régie de cette proposition commerciale de quatre matches. Mais elle ne nous convient pas. »

Bruno Van Boucq ne perd cependant pas espoir de trouver un accord avant le début de la compétition. « Je suis prêt à essayer de modifier notre calendrier. Nous pouvons aussi essayer de jouer nos matches le dimanche soir pour permettre à cette pelouse de souffler quatre heures de plus », poursuit-il avec un brin d’ironie.

Sinon, l’Union se résoudra à appliquer un plan B qui germe dans l’esprit de son président. « Nous envisageons d’effectuer des travaux, dans l’urgence, au terrain de Vaulx, qui pourtant, ne nous appartient pas. Il faudrait agrandir au plus vite la buvette pour pouvoir accueillir nos supporters qui étaient déjà nombreux lors de notre premier match amical face à la Montkainoise B en ce début de semaine. »