Renvoyée devant le tribunal pour la mort de ses trois filles: sans surveillance, elles ont péri dans un incendie

Gisèle Mohamini Kani , la maman d’Acacia (5 ans), Cataleya (3 ans) et Kaleta (9 mois), sera poursuivie devant le tribunal correctionnel de Verviers. La Disonaise est accusée d’homicide involontaire par défaut de prévoyance. En février 2016, la mère de famille avait laissé ses trois fillettes seules dans son appartement de Dison. Elles sont décédées dans un incendie accidentel.

Gisèle Mohamini Kani avec Acacia et Cataleya, 5 et 3 ans pour toujours.

Le ministère public estime que le manque de précaution de la Disonaise a coûté la vie à ses trois filles. Le 16 février 2016, Gisèle Mohamini Kani quitte son domicile pour aller « faire une course », dit-elle. Elle laisse seules et sans surveillance ses trois filles en bas âge. Elle ne se doute pas que c’est la dernière fois qu’elle verra Acacia (5 ans), Cataleya (3 ans) et Kaleta (9 mois).

Un incendie se déclare dans le duplex où ont été laissées les trois petites filles. Les enfants ne savent pas comment réagir et seront retrouvées par les pompiers, inanimées. Elles avaient inhalé trop de fumée que pour pouvoir être sauvées.

> La Disonaise devrait comparaître devant le tribunal correctionnel d’ici 2018, en début d’année estime la magistrate.

