Le «boum» des poupées gonflables dans les sexshop: les dames en silicone ne sont pas réservées aux enterrements de vie de garçons ou aux blagues de potaches

Acheter une poupée gonflable était parfois synonyme de gêne. Cependant, dans le milieu, la demande se maintient. Comme le dit une employée du sexshop Xtrème Vidéo de Liège, «il y a beaucoup de demande pour des brûlages de culotte ou enterrements de vie de garçon pour faire des blagues de potaches. Toutefois, il y a bien une clientèle qui achète ces articles à titre privé. On distingue directement les deux types de client car une petite gêne s’installe chez les personnes qui achètent les poupées pour leur usage personnel. Mais on est là pour les mettre à l’aise.»

Au fil des années la demande se diversifie. Au Xtrème Vidéo, on insiste : « La demande pour ce genre d’article ne change pas tellement. L’évolution en tant que telle provient surtout dans le choix des modèles. On a vu apparaître des poupées aux noms écorchés comme Pamela Andersen, Katy Petry… Les gens sont plus exigeants dans leurs sélections. Tous les genres sont maintenant représentés, mais les poupées à l’image de stars marchent bien ! »