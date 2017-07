A 55 ans, Willy Borsus prend la présidence du gouvernement wallon après quasiment trois ans d’expérience ministérielle à l’échelon fédéral. Il retrouve une Région à laquelle son parcours politique le destinait.

Né le 4 avril 1962, ce fils d’ouvrier agricole est gradué en sciences juridiques de l’IESN (Namur). Militant du PRL, il devient conseiller communal de Sommme-Leuze en 1988 avant d’en prendre le maïorat six ans plus tard. En 1994, il est également élu au Conseil provincial de Namur dont il deviendra le président. Il patientera jusqu’en 2004 pour décrocher son premier mandat parlementaire, au parlement wallon. Entretemps, il a été conseiller au cabinet du ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, Michel Foret.

Ses talents de débatteur font rapidement de lui une personnalité en vue du parlement régional. Il mène la vie dure au gouvernement PS-cdH empêtré déjà dans une série d’affaires. En 2009, il devient chef de groupe MR.

Dans le conflit qui déchirera le MR entre les partisans de Didier Reynders et ceux de Charles Michel, Willy Borsus s’affiche comme l’un des plus fidèles soutiens du second. Il devient vice-président exécutif du parti et se charge plus particulièrement des élections communales de 2012 qui seront un succès pour les libéraux.

En 2014, le PS et le cdH envoie une nouvelle fois le MR dans l’opposition en Wallonie. Willy Borsus est alors désigné dans le gouvernement fédéral dirigé par Charles Michel pour occuper le poste de ministre de l’Agriculture, des PME et des Indépendants.

Les autres ministres :

Denis Ducarme (MR) devient ministre fédéral des Indépendants et des PME.

Carlo Di Antonio, futur Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, des Trav. publics, de la Mobilité.

Rene Collin, futur Ministre de l'Agriculture, de la Nature, des Forêts, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine.

Alda Greoli, future Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances, de la Fonction publique.

Valerie De Bue , future ministre des Pouvoirs locaux, du Logement, et des infrastructures sportives.

Jean-Luc Crucke , futur ministre du Budget, de l’Energie et des Aéroports

Pierre-Yves Jeholet , futur Vice-Président du #walgov et ministre de l’Economie, l’Emploi et la formation.

*** Par ailleurs, André Antoine reste Président du Parlement wallon

(Plus d’informations à suivre)