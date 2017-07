Mouscron: Philippe Bracaval part à Namur, David Vaccari devient échevin

Plus d’informations à venir dans notre édition numérique.

C’est officiel, Jean-Luc Crucke devient ministre wallon du Budget, de l’Energie et des Aéroports. Cette nomination va entraîner quelques changement notamment du côté de Mouscron. Philippe Bracaval, actuel échevin de l’instruction publique et 1 er suppléant de Jean-Luc Crucke, devient donc député et siègera dans la majorité cdH-MR à Namur. Il devrait prêter serment ce vendredi. Il quitte donc son poste d’échevin et sera remplacé par David Vaccari au sein du collège communal.