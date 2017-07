Comines-Warneton: Quatre jours de festivité pour la ducasse

Ce week-end, la ville de Comines organise une ducasse à la rue de Wervicq. Cet événement se déroule sur quatre jours, avec des concerts, une course de vélo ou encore la présence d’un cortège. Vendredi, les festivités commencent pour se terminer lundi. Tout est mis en œuvre pour que les enfants et les adultes s’amusent, surtout avec le jet de cochons de dimanche.

C. P.

COM

Ce week-end, la rue de Wervicq sera bondée et fermée à la circulation. En effet, le temps d’un week-end, la ducasse reprend ses droits et les riverains sont bien heureux de savoir qu’elle va durer quatre jours. « Oui, ça fait parler de nous et ça fait vivre nos commerces », dit Serge.

Nathalie Ramaecker est la responsable du Tassili Bar de la rue de Wervicq. Elle fait également partie du comité de la Ducasse de la rue de Wervicq, avec 14 autres personnes. « Notre but est de relancer la ducasse complète. Nous l’avons donc remise à quatre jours, comme c’était le cas avant ».

