Novak Djokovic (ATP 4) met un terme à sa saison en raison d'une blessure au coude

Dans une vidéo postée sur sa page Facebook, Djokovic a expliqué « avoir pris la décision de ne plus jouer dans aucune compétition, ni aucun tournoi jusqu’à la fin de la saison 2017 ».

Il avait abandonné en quarts de finale de Wimbledon contre le Tchèque Tomas Berdych. Djokovic avait alors expliqué souffrir du coude droit depuis un an et demi, mais que jamais la douleur ne fut aussi forte que cette année sur le gazon anglais. « Plus je joue, pire ça devient », avait-il expliqué après sa désillusion anglaise.

Djokovic avait déjà indiqué qu’une longue pause pouvait être bénéfique « peut-être aussi pour l’esprit », suggérant qu’il était désormais en proie au doute après deux ans d’une hégémonie écrasante, en 2015 et 2016 qui l’avaient vu remporter cinq de ses douze titres de Grand Chelem et 17 de ses 22 finales disputées en 24 tournois.

Le Serbe manquera donc l’US Open (28 août-10 septembre), qu’il a remporté en 2011 et 2015, et la demi-finale de Coupe Davis contre l’équipe de France (15-17 septembre). C’est la première fois depuis 2005 et ses débuts sur le circuit professionnel que le Serbe manquera un tournoi du Grand Chelem.

Novak Djokovic espère désormais faire son retour début 2018 pour l’Open d’Australie, son tournoi fétiche où il est le joueur le plus titré à égalité avec le légendaire Roy Emerson.

Ironie du sort, cette annonce de Djokovic survient un an jour pour jour après celle semblable de Roger Federer. Blessé au genou, le Suisse avait renoncé aux Jeux Olympiques et au reste de la saison. Une pause bénéfique, car une fois remis de sa blessure Federer a remporté, entre autres, l’Open d’Australie et Wimbledon en 2017.